Serie D, confermata l’iscrizione dell’Albenga: “A breve le novità, organigramma definito”

Albenga. È arrivato il comunicato ufficiale della LND: l’Albenga è stata ammessa al prossimo campionato di Serie D, la domanda di iscrizione è stata accolta dalla Co.Vi.So.D.

E a comunicarlo è stata la stessa società bianconera con una nota diffusa a mezzo stampa, svelando novità previste a stretto giro di posta.

La nota del club:

“La società US Albenga comunica che l’iscrizione al campionato di Serie D è andata a buon fine.

Ci sarà una filosofia ben delineata: pensare al campo, non faremo mai grandi dichiarazioni anche perchè ci troviamo in ritardo sulla tabella di marcia. Dobbiamo lavorare per il raggiungimento dei nostri obiettivi.

A breve saprete tutte le novità, l’organigramma è definito.

Forza Albenga!”