Serie D, Cairese: gialloblù al via, le prime impressioni di Castiglia, Boveri e Gargiulo

È cambiato poco in seno alla rosa fino a questo momento ma è anche cambiato tutto in casa Cairese. Dall’obiettivo obbligato del salto in Serie D a quello, forse ancor più complicato, di una salvezza senza particolari patemi.

In un rosa confermata in larga parte, anche perché il tempo per fare mercato era pochissimo e perché alcuni giocatori erano già da Serie D, sarà fondamentale il carisma di Luca Castiglia, centrocampista “tornato a casa” in quanto valbormidese dopo le esperienze in giro per l’Italia, ultima in ordine di tempo con l’Arezzo in Serie C.

Per la difesa, dovrebbe arrivare qualche novità ma saranno ancora baluardi il capitano Emanuele Boveri, Juan Pablo Gargiulo e Alessio Garbarino. I primi due hanno insieme a Castiglia raccontato le loro senzazioni dopo la prima settimana di allenamenti.