Serie D, altro colpo in difesa: dalla Serie C c’è Andrea Bondioli

Vado Ligure. È un Vado no-stop in questo calciomercato estivo. Sono tante le operazioni portate a termine dalla squadra mercato rossoblù, l’ultima ufficializzata nella serata di ieri.

Ci sarà un nuovo innesto in difesa: dopo Venneri, Cottarelli e Montesano arriva al Chittolina anche Andrea Bondioli, giocatore classe 1997 proveniente dal Fiorenzuola in Serie C.

Di seguito il comunicato del club: “Il Vado FC 1913 comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore Andrea Bondioli, difensore classe 1997 proveniente dal Fiorenzuola. Benvenuto in Liguria!”