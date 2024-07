Serie D, Albenga: semaforo verde o semaforo rosso? Oggi il possibile via libera

Albenga. Più passano i giorni, più sale l’attesa per scoprire i movimenti del club. Non si nasconde infatti che, ad Albenga, l’attesa dei supporter ingauni sia veramente al massimo storico, impazienti di scoprire tutte le prossime novità del club ingauno. Ma, in primo luogo, se la squadra parteciperà alla Serie D..

Non servirà aspettare molto: oggi si saprà se l’Albenga si iscriverà ufficialmente al campionato di Serie D 2024/25. Se tante squadre liguri anzi, tutte le altre, sono già sicure di avere un posto nella prossima stagione (dall’Imperia alla Sanremese, e dalle savonesi Vado e Cairese oltre alle altre liguri), l’Albenga ha dovuto consegnare una documentazione integrativa per garantire un posto nel prossimo campionato.

La società ha fatto filtrare poco, se non qualche rassicurazione e un generale ottimismo circa l’esito positivo. Il club sarebbe pronto una volta arrivato il semaforo verde a svelare tutte le novità in seno alla rosa e pratiche (inizio del ritiro) tenute “in ghiaccio” fino a questo momento.

Al momento, infatti, della rosa dell’Albenga si conosce solamente il nome di mister Mariotti, ex vice allenatore di Sarri ed ex allenatore dell’Albalonga, che siederà sulla panchina il prossimo anno.

Dal lato giocatori, si conoscono solamente le uscite, per lo più pesanti: infatti la squadra ha perso il proprio capitano, Venneri, trasferitosi al Vado, oltre al giocatore con più minutaggio all’interno della rosa, ovvero ‘Chicco’ Berretta, tornato a casa nella sua Cairese per la fine del prestito. Ci sarà infatti una vera e propria rivoluzione, ma solamente i prossimi giorni ci diranno di più, iscrizione permettendo.

Dal punto di vista societario, oltre alle varie cariche già annunciate ormai un mese fa, non si escludono ingressi ma anche qualche possibile uscita.