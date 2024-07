Serie D, accelera la Cairese: dal Novara ecco Ngamba, lunedì un difensore centrale

Prosegue la campagna acquisti della Cairese. Dopo Luca Castiglia e Francesco Berretta, un nuovo centrocampista per mister Riccardo Boschetto. Prosegue la sinergia con il Novara, di cui la famiglia Boveri detiene la quota di maggioranza.

Il nome nuovo è quello di Alvaro Ngamba. Centrale classe 1998 era tornato in Italia a gennaio tra le fila dei piemontesi, dove ha collezionato 9 presenze. In precedenza, aveva maturato esperienza in Lega Pro alla Paganese, stagione 17/18 con 30 presenze. Nel suo curriculum anche massina serie in Finlandia e Ucraina.

Quello del camerunense non sarà l’ultimo nuovo acquisto. Il club sta lavorando alla definizione del “pacchetto portieri” e anche in questo caso si lavorerà insieme al Novara, club che svolge da oggi parte della preparazione proprio al Brin. Il 4 agosto amichevole proprio con la Cairese. Le novità interesseranno anche la difesa, nei prossimi giorni l’annuncio di un difensore di categoria per completare un reparto che al momento è un po’ corto se si intende proseguire con la difesa a 3.

Lato societario, si è chiusa con la vittoria playoff l’avventura dirigenziale di Flavio Ferraro. Per il tecnico valbormidese un’esperienza breve ma intensa, nonché vincente. Rimarrà iconico il celebre taglio del baffo per i festeggiamenti post vittoria della finale playoff.