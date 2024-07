Semaforo sulla strada statale della Valle Arroscia, i sindaci incontrano Anas: “Forti disagi, auspichiamo ritorno alla normalità”

Ortovero. Richiesto dal Comune di Ortovero ad Anas e al sindaco di Villanova d’Albenga si è svolto un incontro presso il Comune villanovese tra il primo cittadino Pietro Balestra, coadiuvato dal comandante della polizia municipale e dal responsabile dell’ufficio Ambiente, il responsabile Anas della Strada Statale 453 della Valle Arroscia l’architetto Virzì ed alcuni sindaci della vallata, i sindaci di Ortovero ,Vendone, Ranzo ed Aquila d’Arroscia.

“Il perdurare dell’installazione semaforica preoccupa gli amministratori delle località interne che subiscono le limitazioni al transito veicolare e l’aumento dei tempi di percorrenza, ampliando con forti disagi le distanze costa-entroterra”, sottolineano dal Comune.

Il comune di Villanova d’Albenga, che a seguito di una perizia, ha ordinato la demolizione del fabbricato oggetto di un incendio, sta eseguendo le procedure per un intervento diretto, “preso atto dell’inadempienza della proprietaria dell’immobile. Non irrilevante il costo delle opere che è in corso di quantificazione e dovrà essere anticipato dal Comune”.

Alla conclusione dell’incontro sono state valutate anche diverse iniziative, compresa la necessità di intervenire sulla strada intercomunale Ortovero-Villanova in località Tenaighe per ottenere il fluido transito di due autovetture negli opposti sensi di marcia: questo rappresenterebbe una alternativa viaria per raggiungere la valle Arroscia in caso di emergenza sulla Statale 453 (incendi o frane) oltre a potenziare il collegamento diretto verso l’Aurelia bis.

“Si è concordato di inviare al Prefetto (che ha stabilito la competenza del Comune di Villanova per la demolizione anche se la SS 453 è comptenza Anas) una richiesta di coordinamento delle azioni da svolgere con urgenza, per evitare il perdurare dell’impianto semaforico anche nei giorni delle ferie agostane” ha sottolineato il sindaco di Ortovero Osvaldo Geddo.

“Siamo di fronte a disagi e danni causati all’economia di una intera vallata che conta oltre dodici comuni a monte, anche nella parte imperiese, ma gravitanti sulla costa savonese. Comuni i cui residenti e le cui aziende vivono e lavorano percorrendo la SS 453 in direzione Albenga almeno 2 volte al giorno. Quindi, auspichiamo un ritorno alla normalità sulla statale nel più breve tempo possibile, in quanto rappresenta il collegamento primario tra il comprensorio interno e la propria area costiera” conclude Geddo.