Seconda Categoria, sarà una Veloce d’assalto: in attacco ecco Federico Vallone

Savona. Marco Debenedetti, Bertrand Viti, Niccolò Certomà, Roman Bruzzone e Matteo Favara, ma non solo. Il pokerissimo di innesti appena elencato non è bastato per saziare la Veloce, società che ha annunciato l’arrivo di un altro rinforzo per il proprio reparto avanzato.

Sì tratta dell’esperto attaccante classe 1988 Federico Vallone. Noto come “El Cholo”, l’ex Vadese si appresta a mettersi a disposizione di mister Ghione per provare a trascinare un’altra formazione in Prima Categoria dopo essere riuscito nell’impresa tre stagioni fa con la Priamar.

Di seguito ecco il comunicato diramato dal club per annunciare il suo arrivo: “L’intera FBC Veloce 1910 e’ lieta di comunicare di essersi assicurata per la stagione sportiva 2024/25 le prestazioni sportive di Federico Vallone, a cui augura un caloroso benvenuto ed un campionato ricco di soddisfazioni”.