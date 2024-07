Seconda Categoria: lavori in corso in casa Priamar tra novità e conferme

Non è mai facile ripartire dopo una retrocessione. In casa Priamar Liguria, il direttore sportivo Giuseppe Graziano sta lavorando senza sosta per fornire a mister Mario Cella una squadra che possa lottare per i primi posti in Seconda Categoria.

Sul finire della scorsa settimana, sono arrivati dallo Speranza Pescio e Amato. Questa settimana ha portato numerose conferme e qualche novità. Queste ultime portano i nomi dell’attaccante Peddi, proveniente dal Celle Varazze, il ritorno del centrocampista Monteleone e dell’esterno basso, ex Plodio, Palmiere.

Questo invece l’elenco delle riconferme: Abate (portiere, 2005), Cella (difensore, 2005), Steve (difensore, 2003), Curcio (esterno, 2005), Bovero (esterno, 2001), Caicedo (centrocampista, 1998), Perotti (centrocampista, 2005), Gjepali (centrocampista, 2005), Rebottaro (attaccante, 1997) e Marouf (attaccante, 1990).