Seconda Categoria, la Virtus Don Bosco svela la propria rosa: spiccano quattro nuovi innesti

Varazze. Quattro volti nuovi e la conferma in blocco dei componenti della rosa che ha ben figurato durante la scorsa annata. Dopo aver annunciato la permanenza di Claudio Ponte sulla propria panchina, per la Virtus Don Bosco è arrivato il momento di rendere noti i nomi dei giocatori che comporranno l’organico della compagine gialloblù in vista della prossima stagione.

Tra i volti nuovi spiccano Edoardo Valle, Nicolò Mordeglia, Alfred Toskaj e Roberto Cozzi. Classe 2002, Valle è un giocatore già considerabile d’esperienza nonostante abbia soltanto 22 anni. L’esterno nelle scorse stagioni ha militato tra le file di Albissola, Varazze e Altarese.

Mordeglia invece è un difensore classe 2001 e nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Altarese, Celle e Spotornese. Inoltre, per rinforzare il proprio reparto offensivo, la società del presidente Soffiotto ha tesserato Alfred Toskaj, attaccante classe 2005 cresciuto nell’Albissola il quale annovera trascorsi con Priamar e Celle Varazze.

Infine mister Ponte potrà contare su Roberto Cozzi, fresco campione in Prima Categoria con la maglia dell’Albissole. Centrocampista classe 2000, Cozzi è cresciuto nel Varazze e, dopo due anni a Cogoleto, l’anno scorso ha appunto contribuito attivamente al salto di categoria della formazione ceramista.

In ultima istanza, di seguito ecco l’elenco dei giocatori che continueranno a vestire la casacca della Virtus Don Bosco:

– Portieri

Fulvio Berlanzoli (capitano, classe 1990)

Federico Mantero (classe 1998)

– Difensori

Daniele Zecca (classe 1992)

Giorgio Bruzzone (classe 2000)

Francesco Rebagliati (classe 2004)

Roberto Siri (classe 2004)

– Centrocampisti

Filippo Giusto (classe 1995)

Nicolò Fazio (classe 1997)

Lorenzo Gallione (classe 1997)

Massimo Siri (classe 2000)

Elia Dondo (classe 2001)

Giacomo Sicari (classe 2001)

Mattia Cimolato (classe 2002)

Lorenzo Tomasi (classe 2004)

Andrea Rogna (classe 2005)

– Attaccanti