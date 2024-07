Doppio colpo in entrata per la Priamar Liguria in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria. Il club rossoblù ha annunciato gli innesti di Andrea Amato e Matteo Pescio.

Entrambi hanno giocato in Prima Categoria nello Speranza l’anno scorso. Amato, di ruolo attaccante, ha messo a segno 9 goal. Pescio, invece, andrà a rinforzare il centrocampo.

Due tasselli di qualità a disposizione del confermato mister Mario Cella.