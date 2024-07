Seconda Categoria, il Sassello vuole esserci ancora. Piombo: “Situazione in itinere, stiamo cercando di capire se qualcuno riesce ad aiutarci”

Sassello. Dal campionato di Promozione (sotto la denominazione di Polisportiva Sassello) al rischio di non riuscire ad iscrivere la propria squadra in Seconda Categoria. È la parabola discendente del Sassello che, dopo una stagione difficile, sta facendo il possibile per proseguire la propria attività.

A raccontare quanto sta accadendo alla compagine della Val Erro è stato il presidente Alberto Piombo, il quale ha dichiarato: “Sassello è un paese scomodo da raggiungere e non essendoci tanto ricambio di ragazzi della Valle siamo in una condizione per cui stiamo cercando di capire se qualcuno riesce ad aiutarci mettendoci in condizione di avere una squadra presentabile. Al momento disponiamo di poche risorse e abbiamo anche alcune defezioni a livello dirigenziale. Essere una società che non ha mai stipendiato nessuno in questo senso sicuramente non aiuta”.

“Presto dovremo tirare le somme – prosegue l’intervistato -. Devo ammettere con rammarico che la partecipazione del paese in tal senso non aiuta. In casa i nostri tifosi presenti sugli spalti sono sempre meno, probabilmente la domenica in zona c’è sempre qualcosa di meglio da fare. Durante la stagione spesso ci siamo trovati a disputare i match casalinghi con le tribune gremite di tifosi ospiti”.

Infine Piombo ha concluso svelando: “La federazione ci ha offerto il suo supporto, spero che la nostra situazione possa sbloccarsi in maniera positiva. Come detto in precedenza, considerando che il livello del nostro girone si è alzato notevolmente, vorremmo provare ad allestire una formazione che possa ottenere un risultato dignitoso. Le abbondanti piogge hanno ridato vigoria al nostro campo che al momento si trova in perfette condizioni. Se tutto andasse per il meglio, per agevolare chi sceglie la nostra piazza, anche in vista della prossima stagione vorremmo svolgere un allenamento a Sassello e uno a Luceto. Inoltre, per evitare che i giocatori debbano sostenere delle spese per raggiungere il nostro campo, l’amministrazione comunale da due anni mette a disposizione di chi non abita in zona un pulmino per facilitare gli spostamenti. Insomma, l’augurio è quello di poter continuare a rappresentare Sassello e la Val Erro sul rettangolo verde”.