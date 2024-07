Sciopero di 48 ore nei porti di Savona e Vado, il bilancio: “Altissima adesione, i lavoratori pretendono un rinnovo del contratto”

Savona/Vado Ligure. “La trattativa per il rinnovo del CCNL porti si era arrestata dopo 6 mesi di ‘tira e molla’. Abbiamo deciso di mobilitare i lavoratori del porto per una rivendicazione serrata di 48 ore che ha visto i varchi portuali di Savona e Vado Ligure presidiati dall’alba del 4 luglio in poi. I dati complessivi, confutabili dagli stessi lavoratori, indicano il 100% di adesione sul porto di Savona e circa il 90% sul porto di Vado Ligure. Anche altri porti Liguri e del Paese hanno registrato grande adesione allo sciopero Nazionale con diversi picchi di completo fermo dei porti e forti disagi alla filiera del trasporto”. E’ il bilancio dello sciopero di 48 ore (da giovedì alle 7 fino a sabato mattina) che ha interessato i lavoratori degli scali portuali di Savona e Vado Ligure.

“È necessario ora – dicono dalla Filt Cgil – riprendere la discussione sul rinnovo del CCNL perché il recupero del potere d’acquisto salariale per tutti i lavoratori dei porti resta il nostro obiettivo, viceversa torneremo senza remore ai varchi per difendere il valore del lavoro. Intendiamo ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno aderito all’astensione dal lavoro per 48 ore e supportato i presidi ai varchi di Savona-Vado Ligure e del paese; la nostra forza è la nostra determinazione”.

“Ringraziamo anche tutte le lavoratrici e i lavoratori che, non toccati dallo sciopero, seppur non a cuor leggero, hanno dimostrato sensibilità capendo l’importanza di questa rivendicazione; per citarne alcuni: i lavoratori dipendenti e appaltati di Azimut, i dipendenti della security ai varchi portuali e gli autotrasportatori. Quando avrete bisogno cercateci, ci troverete al vostro fianco. I porti italiani hanno dimostrato che l’unione dei lavoratori è il fondamento per difendere lavoro e salario da chi per suo interesse prova a dividerci o a metterci gli uni contro gli altri”, concludono dal sindacato.