“Sciopero degli ombrelloni” del 9 agosto, Schiappapietra (Sib): “Contro una lacuna normativa che penalizza il comparto, subito regole chiare”

Savona. Vedrà la partecipazione della stragrande maggioranza dei balneari della provincia di Savona la manifestazione promossa dal Sib per il prossimo 9 agosto, quando gli ombrelloni dei lidi resteranno chiusi due ore in segno di protesta contro il mancato intervento legislativo di Governo e Parlamento a tutela della categoria.

Spiega Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe/Confcommercio: “Governo e Parlamento non hanno emanato alcun provvedimento legislativo chiarificatore che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana tutelando il nostro lavoro e le nostre aziende. Sono rimasti inascoltati tutti gli appelli provenienti non solo da noi, ma anche da Comuni e Regioni di ogni orientamento politico. La messa a gara delle nostre aziende non è un’eventualità ma una realtà, lo hanno già fatto decine di Comuni senza direttive legislative e con modalità diverse, perlopiù in assenza di alcuna tutela dei concessionari attualmente operanti. E’ lo scenario peggiore che gli imprenditori balneari potessero avere. Di fronte a tutto questo è impossibile restare in silenzio, ma doveroso protestare. Nell’interesse non solo delle nostre famiglie, ma anche del Paese che ha la necessità di salvaguardare un modello di balneazione attrezzata efficiente e di successo”.

“Quella del 9 agosto – spiega a IVG.it il presidente del Sib savonese Enrico Schiappapietra – è una prima iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare Governo e Parlamento a legiferare il prima possibile (auspichiamo entro la pausa estiva). Di fatto questa vicenda, che si trascina da 14 anni, sta incontrando grossissime difficoltà dal punto di vista applicativo da parte dei Comuni, che sono i destinatari finali della normativa sulle concessioni turistico-ricettive”.

Concessioni che, in Liguria, riguardano mille stabilimenti balneari e quattromila attività turistico-ricreative, cioè chioschi-bar, gelaterie e ristoranti: “Tutte realtà soggette alla Bolkestein – sottolinea Schiappapietra – Gestire gare per un così alto numero di concessioni sarà molto complicato sia dal punto di vista del singolo imprenditore che delle amministrazioni locali, che non sono tutte strutturate per gestire così tante pratiche”.

Schiappapietra ritiene che “le regole del gioco devono essere chiare, uniformi e uguali per tutti a livello nazionale. Come ribadito da Corte Costituzionale e Consiglio di Stato, la competenza sul Demanio è materia esclusiva dello Stato. Le regole non le possono ‘inventare’ o scrivere i Comuni singoli, magari ciascuno in modo diverso dagli altri, ma occorre una cabina di regia che detti norme chiare e che valgono su tutto il territorio nazionale. Questo è ciò che chiediamo da molto tempo. E lo chiedono anche le Regioni e tantissime amministrazioni locali”.

Ecco dunque la necessità di un primo “momento di sensibilizzazione. Ma auspichiamo che ancora prima che si tenga questa manifestazione si possa arrivare ad una soluzione. Crediamo che sia possibile. Il 9 agosto i nostri concessionari apriranno gli ombrelloni con due ore di ritardo rispetto al consueto orario per sensibilizzare le istituzioni sul problema. Questo ‘orario ridotto’ sarà messo in atto nel massimo rispetto dei nostri clienti. Con la calura di questo periodo, infatti, è impensabile lasciarli sotto il sole senza copertura. Ma vogliamo dare un segnale forte a Governo e Parlamento. Se non accadrà nulla valuteremo di inasprire le posizioni anche perché ormai i temi sono andati oltre e non c’è più possibilità di rinvio. Le concessioni scadono il 31 dicembre. Prima di quella data serve mettere in atto una procedura amministrativa a dir poco complessa. Auspichiamo che le regole siano conosciute prima di quella data, per rispetto verso gli imprenditori e chi dovrà applicarle”.

Nel nostro territorio, come detto, aderirà “la stragrande maggioranza degli stabilimenti. Si tratta di una protesta ancora piuttosto soft, in questa fase. Ma è necessario dare un segnale rispetto ad una difficoltà reale. Non si tratta di una protesta contro una norma o contro una legge, ma, al contrario, contro una lacuna normativa che penalizza un intero comparto”.