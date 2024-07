Schianto sull’Aurelia a Ceriale, grave un 60enne

Ceriale. Un uomo di circa 60 anni è rimasto gravemente ferito nella tarda serata di ieri in un incidente stradale sull’Aurelia a Ceriale.

Ancora confusa la dinamica dell’incidente. Secondo quanto riferito da alcuni soccorritori, l’incidente avrebbe coinvolto due scooter. Altri testimoni invece parlano di un’auto che avrebbe urtato uno scooter durante un sorpasso.

Sul posto sono subito intervenute l’automedica del 118 e tre ambulanze, due della Croce Bianca di Albenga e una della Croce Rossa di Loano. Tre in totale le persone rimaste ferite. Il più grave, il sessantenne, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure; gli altri due feriti sono stati a loro volta trasportati in ospedale rispettivamente in codice giallo e verde.

L’incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sulla viabilità, con il traffico bloccato a lungo sull’Aurelia in entrambe le direzioni.