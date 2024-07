Savona, valori tornati nella norma: revocato il divieto di balneazione alla foce del Letimbro

Savona. A seguito dell’esito favorevole di tutti i parametri delle analisi da parte di ARPAL, il sindaco di Savona Marco Russo ha firmato questo pomeriggio, mercoledì 10 luglio, un’ordinanza che revoca l’interdizione preventiva alla balneazione nel tratto di arenile denominato “Levante Foce Torrente Letimbro” spazio acqueo dal molo Green ai bagni marini “Bagni Ligure”.

L’ordinanza di interdizione era stata emessa in data 4 luglio.

La segnalazione era pervenuta dal Comando di Polizia Locale di Savona relativa ad uno sversamento di reflui fognari nell’alveo del Torrente Letimbro proveniente dal Complesso “La città sul mare” e dall’immobile sito in Corso Vittorio Veneto 1, confluiti successivamente in mare, non potendo escludere un potenziale, se pur minimo, inquinamento nel tratto di arenile denominato “Levante Foce Torrente Letimbro”.