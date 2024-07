Savona, un’estate all’insegna del cinema “in Fortezza”

Savona. Anche quest’ anno la suggestiva cornice della Fortezza del Priamar si trasforma in un cinema all’aperto regalando serate magiche sotto il cielo estivo. Il 19 luglio prende il via la 13esima edizione della rassegna “Cinema in Fortezza”, venticinque serate di Grande Cinema che si concluderà il 30 agosto.

Un’occasione per vedere, o rivedere i migliori film usciti nell’ultima stagione cinematografica, suddivisi nei classici quattro contenitori tematici più uno:

And the Oscar goes to…, il meglio degli Academy Awards 2023, grandi film dal forte impatto visivo ed emotivo; Italiani e premiati, il cinema di casa nostra, una selezione delle produzioni italiane presentate ai festival nazionali e internazionali più prestigiosi; Lights, Camera, Action!,i titoli hollywoodiani più interessanti dalla Mecca del cinema statunitense; EuropaCinema, le produzioni europee della stagione, tra commedia e cinema d’autore.

E per celebrare la candidatura di Savona a Capitale della cultura 2027 quest’anno si aggiunge il contenitore dal titolo “Nuove rotte”: Tre film sulle traiettorie, percorsi, transizioni. Idee di spostamenti fisici e metafisici nell’ottica di trasformazioni verso nuovi obiettivi e ideali virtuosi. Per un mondo migliore e consapevole.

Rotte migratorie – “Io capitano” di Matteo Garrone – in occasione del mese del rifugiato, in collaborazione con Caritas Comunità Servizi, Cooperativa Sociale Progetto Città, Anteo Impresa Sociale, Fondazione l’Ancora Onlus. In video si racconta al pubblico Mamadou Kovassi, l’uomo la cui storia è stata fonte di ispirazione per il regista.

Rotte identitarie – “Orlando, my political biography” di Paul B. Preciado – introdotto da Sandeh Veet, attivista transfemminista, artista eclettica e co-direttrice del Divine Queer Film Festival Torino. Un film sulle metamorfosi contemporanee, una biografia personale e collettiva.

Rotte per la pace – “Resistance Climbing” di Andrew Bisharat, Tim Bruns, Zachary Barr e Nick Rosen – un racconto di arrampicata in Cisgiordania attraverso cui si ritrova il senso di comunità, di resistenza e di riscatto. E la presentazione del progetto West Climbing Bank, che unisce arrampicata e scambi culturali con la Cisgiordania. L’ingresso a questo appuntamento sarà a offerta libera a favore della raccolta fondi “Emergenza Gaza”.

Inoltre gli amici Chiara Amato del FAI Savona e Luciano Carlino del Cineforum “Quei Bravi Ragazzi” Quiliano e Virginia Satragno del Nuovofilmstudio introdurranno la proiezione di “Hopper. Una storia d’amore americana”, dedicata allo straordinario pittore dell’american way of life, capace di influenzare artisti e cineasti di tutto il mondo.

La rassegna estiva “Cinema in Fortezza” fortemente voluta dal Comune di Savona si avvale dell’indispensabile contributo di Coop Liguria che sostiene l’iniziativa dimostrando come una buona collaborazione fra pubblico e privato può portare alla realizzazione di una proposta artistica e culturale di alto livello, offrendo alla cittadinanza e al turismo locale iniziative di condivisione e svago.

Ringraziamo inoltre le seguenti aziende che hanno voluto legare la propria immagine alla rassegna “Cinema in Fortezza 2024”: Acqua Calizzano Averla Gioielli; BPER Banca; Coop Liguria; D-Casa; Focacceria Bella Recco Fracchia Serramenti; Gelateria Zelo; Gi.Vi. Arreda; Le Officine; Marco Sabatelli Editore MBM; Temide; U Spessiâ.

“La Fortezza del Priamar si riconferma veicolo di cultura ed intrattenimento della ricca estate savonese, grazie ad un cartellone che da fine giugno arriva sino a settembre, con un ritmo ed una qualità elevatissimi”, afferma l’assessore alla cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro.

“La nostra intenzione è quella di soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo, che va dai bambini con “teatro sul prato” agli appassionati di “Cinema in Fortezza” che ancora una volta, potranno contare sui migliori Film della stagione appena conclusa – prosegue – inoltre ci sarà spazio per la musica, la lirica, il musical, il balletto e tutto quello che questa città è in grado di produrre e far crescere nel tempo, segno di un grande momento di vivacità, che vede nel percorso di Capitale Italiana della Cultura il suo entusiasmante culmine”.

“Abbiamo fatto 13! Perchè con quella del 2024 sono già tredici edizioni di Cinema in Fortezza”, afferma Renato Allegra del “Nuovofilmstudio”.

“La nostra è la più importante rassegna di cinema all’aperto sul mare di tutta Italia, e lo dico con dati alla mano: sia per qualità che quantità – prosegue – Questa Fortezza che rappresenta uno dei pilastri su cui è poggiata da qualche mese la candidatura di Savona a Capitale della Cultura 2027. Proprio in questo mese di luglio è stata formalizzata la candidatura a tale prestigioso obiettivo e la città vive, in progressiva accelerazione, un nuovo fermento mentre tutto il mondo savonese si proietta verso nuove rotte”.

“A proposito di proiezioni, eccoci a fare la nostra parte con un ricco programma di 25 appuntamenti in cui presenteremo il meglio della recente cinematografia nazionale, europea, mondiale, per divertire, far pensare, commuovere e rendere più belle le prossime serate – conclude Renato – praticando, insomma, la filosofia del bel Cinema. Mollare gli ormeggi, si parte”.

INFO E CONTATTI:

Fortezza del Priamar, corso Mazzini, Savona. Apertura casse ore 20.30; inizio spettacoli ore 21.30. Ingresso 3.50€ film italiani ed europei; 6.00€ film internazionali (riduzione persone disabili 5.00€). Prevendita su www.liveticket.it/cinemainfortezza; i biglietti sono rimborsabili solamente in caso di annullamento dello spettacolo; superata la metà della durata della proiezione la richiesta di rimborso non verrà più accettata; il costo di prevendita dei biglietti acquistati su Liveticket non è rimborsabile.

Info e contatti: www.officinesolimano.it – cinemainfortezza@officinesolimano.it – tel.3661738906 (dalle 17.30 alle 20.30 nei giorni di proiezione).