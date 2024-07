Savona, sversamento di reflui fognari nel Letimbro: divieto di balneazione davanti al torrente

Savona. Divieto di balneazione temporaneo in un tratto di mare davanti alla foce del torrente Letimbro a Savona, dal ristorante Green fino allo stabilimento balneare Bagni Ligure.

E’ il contenuto dell’ordinanza firmata ieri dal sindaco di Savona Marco Russo in seguito alla segnalazione dal Comando di Polizia Locale di Savona relativa ad uno sversamento di reflui fognari nell’alveo del Torrente Letimbro proveniente dal Complesso “La città sul mare” e dall’immobile sito in Corso Vittorio Veneto 1.

Sono in corso gli interventi di pulizia della rete delle acque bianche interessate dallo sversamento.

“Il personale della Capitaneria di Porto, andato sul posto – viene spiegato nell’ordinanza -, ha accertato l’avvenuto sversamento in mare del refluo per cui non è possibile escludere un potenziale, se pur minimo, inquinamento delle acque antistanti lo spazio acqueo marino dal molo Green ai bagni marini “Bagni ligure””.

La zona indicata rimarrà interdetta alla balneazione fino ad emanazione di specifica ordinanza di revoca a seguito dell’ottenimento del primo esito favorevole delle analisi nei campioni da parte di ARPAL.