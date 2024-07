Savona, sul Priamar la prima nazionale del film “Le Smodellate” sulla realtà lavorativa dei disabili

Savona. Domani (mercoledì 31 luglio) alle ore 21:30, nella suggestiva cornice del Priamar di Savona– Arena del Cinema, si terrà la prima nazionale assoluta del cortometraggio “Le Smodellate”, prodotto da Cochlea e diretto da Antonio Palese.

Questo film, realizzato grazie all’iniziativa e al supporto della Cooperativa Il Faggio onlus di Savona, coinvolge un cast composto da numerosi attori non professionisti, oltre allo staff professionale di Cochlea. Fondata nel 2003, Cochlea si distingue per la creazione di eventi culturali e sociali, promuovendo l’inclusività attraverso progetti video legati alla disabilità. La compagnia è riconosciuta per il suo approccio innovativo e sperimentale nelle produzioni teatrali, cortometraggi e documentari, che combinano competenze artistiche e tecniche per creare contenuti significativi e coinvolgenti.

Il progetto ha beneficiato della collaborazione di numerosi esercizi commerciali e cittadini di Savona, che nel giugno scorso hanno trasformato il centro città in un set cinematografico. Tra gli attori del film, che presenta una storia avvincente con un finale a sorpresa, compaiono anche il Sindaco di Savona, Marco Russo, e l’assessore Nicoletta Negro.

Alessandra Vaccari, responsabile del progetto per Il Faggio, dichiara: “Sono molto orgogliosa di aver partecipato a questa attività riabilitativa, che rispecchia appieno la filosofia e la missione della nostra cooperativa. Operatori, ospiti, commercianti e figure istituzionali si sono uniti per dare vita a ‘Le Smodellate’, un’opera unica, frizzante e divertente che pone l’accento su messaggi di inclusione e sulla realtà lavorativa dei disabili. Spero in una grande partecipazione alla serata, perché sono certa che sarà emozionante e per alcuni motivo di piacevole scoperta”.

Il regista Antonio Palese, con oltre venti film all’attivo e numerose partecipazioni ai principali film festival italiani e internazionali, spiega: “Amo il mio lavoro perché mi permette di conoscere luoghi e persone in modo particolare. A Savona ho trovato una splendida accoglienza; abbiamo richiesto diversi permessi per girare in molte location e tutti sono stati molto disponibili. Anche quando siamo arrivati all’improvviso, la gente è stata davvero cordiale e partecipativa, felice di far parte di qualcosa di importante”.