Savona, stasera in piazza Sisto omaggio a Fabrizio De André con Danila Satragno: parcheggi e modifiche alla viabilità

Savona. Stasera inizia il Savona Downtown Music Festival con una serata omaggio curata da Danila Satragno e dedicata a Fabrizio De André per il 25esimo anniversario della scomparsa e i 40 anni del capolavoro Creuza de ma.

Sul palco di piazza Sisto IV Danila Satragno famosa voce del jazz, vocal coach di star della musica come Annalisa, Ornella Vanoni, Jovanotti condurrà “Volta la Carta Reunion”, un itinerario musicale nel repertorio musicale di Faber con cui ha condiviso l’esperienza del tour “Anime salve” e la tournee teatrale “Mi innamoravo di tutto”.

Con Danila sul palco ci saranno i musicisti: Giorgio Cordini, storico chitarrista di De Andrè, Laura De Luca corista e flautista di Faber, Dino Cerruti tra i più apprezzati contrabbassisti jazz italiani, Rodolfo Cervetto batterista di fama internazionale, Tommaso Perazzo giovane promessa del pianoferte, Edoardo Romano celebre polifiatista e compositore. A questi nomi, si uniranno la cantautrice ligure Giua (vincitrice nel 2007 di Sanremo Lab e finalista a Sanremo 2008) e Riccardo Tesi , fisarmonica diatonica dell’ultimo album di De Andrè. Altro nome della “seconda generazione ligure” che omaggerà Faber sul palco è il giovane rapper emergente Sayf. Interverranno anche alcuni giovani talenti del Conservatorio di Milano.

“Quest’anno, oltre ad essere il 25esimo anniversario della scomparsa di Faber – commenta il vicesindaco Elisa Di Padova -, è anche il 40simo anniversario dell’uscita di Creuza de ma, una delle pietre miliari del nostro patrimonio musicale e che nella lingua degli scambi, delle rotte, delle sonorità mediterranee, ha tradotto in musica un’intera cultura. L’ancoraggio al nostro territorio, anche da questo punto di vista, è molto forte anche rispetto ai nuovi suoni e musicalità delle nuove generazioni di musicisti liguri. Con questa serata vogliamo realizzare un omaggio collettivo, autentico e generoso a Faber, tirando fuori i legami che esistono ancorando la nostra cultura con la spinta innovativa della musica nel nome della candidatura a Capitale Italiana della Cultura.

PARCHEGGI E VIABILITA’

Per facilitare chi arriverà a Savona in macchina, sono stati predisposti grazie alla collaborazione e alla disponibilità del Consorzio Centro Commerciale Il Gabbiano ulteriori 295 parcheggi gratuiti fino alle ore 01,00. Oltre a questi parcheggi aggiuntivi, sono disponibili, come sempre, anche i parcheggi d i piazza del Popolo (1000 posti all’aperto, in centro); via Piave (370 posti, a 5 minuti a piedi dal centro); parcheggio dell’Arsenale (271 posti, in Darsena).

La Polizia Municipale provvederà alla chiusura del traffico veicolare nelle aree interessate dalla manifestazione a partire dalle 16. Come sempre, in questo tipo di manifestazioni, il Comune ha predisposto un’apposita ordinanza per vetro e lattine.

A partire dalle 16 di oggi fino a termine delle esigenze (pulizia delle strade) è chiusa la circolazione e vietata la sosta in: via Verzellino da via Guidobono a c.so Italia; via Guidobono da C.so Mazzini a P.zza del Popolo; via L. Corsi da Piazza Giulio II a via XX Settembre; via Manzoni da via Verzellino a via Paleocapa; via Astengo da c.so Italia a via Montenotte; via Caboto da p.zza Cavallotti a via Untoria; via Untoria nella porzione da via Caboto a vico Gallico; c.so Italia (tratta pedonale e ZTL) da via dei Vegerio a c.so Mazzini (sono escluse le direttrici di marcia di via Battisti/Pertinace, via Paleocapa e p.zza Giulio II); via Montenotte da p.zza Mameli a via L. Corsi (salvo che per coloro che in sosta nella via Montenotte fra L. Corsi e c.so Mazzini devono uscire dall’area nel senso di marcia consentito); via Garassino.

IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 4 LUGLIO

Oltre al concerto sono in programma diverse iniziative. I concerti si tengono sul palco allestito in Piazza Sisto IV e sono preceduti, più o meno a partire dalle ore 18, da iniziative speciali nelle vie del centro, dove i commercianti anche quest’anno proporranno aperitivi, cene, esposizioni e animazioni di vario genere.

Dalle ore 17,00 Festa in piazza conclusiva, con musiche e danze irlandesi RASSEGNA AUTORI IN MOSTRA 2024 Librerie Paoline e Santuario N.S di Misericordia.

Ore 18.30 Via Astengo (Feltrinelli Librerie) – Le rotte di Fabrizio de Andrè tra linguaggi e sonorità del Mediterraneo. Dove ci porterà la musica? (Presentazione del libro Facce da marinai: l’avventura mediterranea di Fabrizio De Andrè e Mauro Pagani) – Intervongono Paolo Verri, Fabio Rinaudo, Danila Satragno

Aperture straordinarie dei nostri Musei nei quattro giovedì di luglio: Pinacoteca Civica, Museo della Ceramica resteranno aperti dalle 19.30 alle 23.30. La Pincoteca con ingresso Gratuito

Cappella Sistina e Chiostro Francescano aperti nelle serate dei giovedì a ingresso libero dalle 20.30 alle 22.30.

Ore 21,00 / 21,30 / 22,00| Presso A’ Campanassa – Itinerari sotto le stelle tra storia e musica 2024 (CORRADO CORDOVA)

Ore 22.00| Piazza Sisto IV – Savona Downtown Music Festival (VOLTA LA CARTA REUNION) “Faber e la Liguria: un itinerario musicale condotto da Danila Satragno e ospiti a sorpresa”