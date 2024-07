Savona, sessantenne sviene alla guida della sua auto: ne urta altre due posteggiate in piazza della Consolazione

Savona. Un uomo di circa 60 anni ha accusato un malore mentre era alla guida della sua auto andando così ad urtare altre due macchine posteggiate in piazza della Consolazione a Savona.

Il fatto di cronaca è avvenuto intorno alle ore 19.30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, la polizia locale e la Croce d’Oro di Albissola Marina.

Il conducente non ha riportato grosse ferite in seguito allo svenimento e per questo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.