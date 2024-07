Savona, ruba telefono cellulare e chiede riscatto per restituirlo: arrestato il ladro

Savona. Nel periodo estivo, anche in ragione del considerevole afflusso di turisti, i Carabinieri della Compagnia di Savona hanno intensificato i servizi controllo del territorio e della circolazione stradale, soprattutto nei fine settimana, per garantire a tutti di poter vivere l’estate in sicurezza, ed assicurare una risposta rapida ed efficace alle esigenze della popolazione.

La notte scorsa, nell’ambito di un servizio coordinato ad alta visibilità di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Savona, i Carabinieri del capoluogo hanno arrestato un giovane cittadino straniero ritenuto responsabile di furto con destrezza ed estorsione.

In particolare, un uomo ultra sessantacinquenne mentre passeggiava ha subito il furto del proprio telefono cellulare in pieno centro a Savona ed è stato poi costretto a pagare per riaverlo indietro.

La vittima ha chiamato il numero unico di emergenza 112 NUE e sul posto è arrivata una pattuglia della Stazione Carabinieri di Savona. Grazie all’accurata descrizione ricevuta e l’intervento immediato, i militari hanno rapidamente individuato il malvivente che si era già spostato sulla spiaggia. Eseguiti gli accertamenti nell’immediatezza dei fatti, il giovane cittadino magrebino è stato arrestato in flagranza di reato per estorsione e furto aggravato e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’accompagnamento presso la Casa circondariale di Genova.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare, i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.