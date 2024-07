Savona, rinviato il conferimento della cittadinanza onoraria a Julian Assange

Savona. Avrebbe dovuto essere deliberato oggi in consiglio comunale il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Savona a Julian Assange, l’attivista australiano noto per aver rivelato, attraverso la piattaforma WikiLeaks da lui fondata, documenti segreti riguardanti crimini di guerra dell’esercito statunitense. La pratica però, contestata nei giorni scorsi da diversi esponenti della minoranza, è stata rinviata in seguito alla scarcerazione dello stesso Assange lo scorso 24 giugno.

La richiesta di rinvio è arrivata dall’assessore Maria Gabriella Branca: essendo cambiata la situazione giuridica e di fatto di Julian Assange – ha spiegato – va adeguata la parte relativa alle motivazioni del conferimento. Una richiesta immediatamente accolta dal presidente del consiglio comunale Franco Lirosi.

“La concessione della cittadinanza onoraria da parte della città di Savona – si leggeva nella delibera – raccoglie l’appello lanciato da molte figure della società civile internazionale, come il Premio Nobel per la pace Adolfo Perez Esquivel, e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ponendosi quale tributo da parte di Savona, Città Medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza, per l’impegno morale, civile e sociale profuso, attraverso la pubblicazione di documenti importanti e rilevanti informazioni, al contempo promuovendo e difendendo, con le proprie azioni, la libertà di stampa quale indispensabile diritto e requisito per un’equilibrata formazione dell’opinione pubblica globale”.