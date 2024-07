Savona rinuncia ai tradizionali fuochi d’artificio di fine luglio: meteo inclemente e Bolkestein spingono i bagni marini a cancellarli

Savona. Quest’anno Savona rinuncia ai tradizionali fuochi artificiali di fine luglio. Una decisione arrivata a causa della difficile situazione che gli stabilimenti balneari stanno vivendo: da una parte il meteo inclemente che, soprattutto a maggio e giugno, ha notevolmente penalizzato finora la stagione estiva, e dall’altra l’incertezza per il futuro legata alla normativa Bolkestein e al rinnovo delle concessioni. L’Associazione Bagni Marini ha così deciso di rinunciare a organizzare lo spettacolo pirotecnico.

Diventato nel corso degli uno degli appuntamenti più attesi da savonesi e turisti, quest’anno sarà sostituito da altri eventi. Il 14 agosto si terrà la tradizionale posa dei Lumini: tutti i bambini (e non solo) sono invitati a partecipare e rilasciare in mare un lumino messo a disposizione dall’Associazione. Non bisogna dimenticare di esprimere un desiderio: se il lumino prende il largo e si confonde con le altre migliaia la tradizione dice che entro l’anno si avvererà.

Il giorno dopo sarà la volta di “Ferragosto allo Scaletto“, che tornerà dopo il successo dello scorso anno. La ricetta sarà la stessa, dj set e un ospite: l’anno scorso era stato Sethu a far scatenare i giovani con le sue canzoni, ancora top secret l’ospite di quest’anno.