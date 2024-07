Savona, revocata dal sindaco l’ordinanza di divieto di balneazione in un tratto di mare in via Nizza

Savona. Stop al divieto di balneazione in un tratto di via Nizza emanato il 29 giugno dal sindaco di Savona, Marco Russo. Il primo cittadino ha infatti firmato la nuova ordinanza che mette fine al divieto di fare il bagno nel tratto compreso tra il Rio Quattro Stagioni e la concessione dei Bagni Marea.

Il divieto era scattato per il guasto di una tubazione della rete fognaria nella zona del piazzale antistante il macello di Savona con il conseguente sversamento di liquame in mare.

L’ordinanza era stata emessa il 29 giugno “fino all’emissione di idoneo provvedimento di revoca del divieto a seguito di esito favorevole di analisi da parte di ARPAL” e ora, come si legge in quella nuova: “visto la nota prot. n. 19949 del 02/07/2024 assunta con P.G. n. 56141 del 03/07/2024 con la quale l’ARPAL, Dipartimento Laboratorio Regionale U.O. Biologia e Tossicologia, ha comunicato l’esito favorevole del campione Zona Pervinca per tutti i parametri” il sindaco ha ritenuto “pertanto necessario provvedere alla revoca dell’ordinanza di interdizione preventiva alla balneazione nel tratto di mare in premessa in quanto risultano superate le condizioni che ne hanno determinato l’emissione“.