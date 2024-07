Savona, proseguono i lavori della bocciofila di via Famagosta: in autunno impianto operativo

Savona. Proseguono i lavori della bocciofila di via Famagosta a Savona. Il loro completamento è previsto per l’autunno quando l’impianto tornerà ad essere pienamente operativo.

La copertura è stata realizzata grazie ad un finanziamento del fondo strategico regionale, integrato da un co-finanziamento del Comune per una spesa complessiva di 321mila euro.

La Associazione Bocciofila Savonese, società che gestisce l’impianto, si occuperà della realizzazione dei campi interni e dei servizi per i disabili.

“È una grande soddisfazione, perché finalmente realizziamo una struttura della quale si parlava da tanto tempo ma che faceva fatica a decollare. Ora l’obiettivo è che questo nuovo pallone geodetico diventi una struttura per il quartiere che, oltre alle gare di bocce, potrà ospitare iniziative dell’istituto comprensivo e delle associazioni che operano in zona”, commenta l’assessore allo sport Francesco Rossello.

“Abbiamo lavorato duramente per raggiungere questo risultato e per questo dobbiamo ringraziare della collaborazione preziosa la Bocciofila Savonese, ma anche i tecnici del comune e i progettisti per il loro importante lavoro”, conclude.