Savona, polemica sul parcheggio di via dei Partigiani: “Materassi, coperte e rifiuti. Condizioni pessime, nessuno ci lascia l’auto”

Savona. Polemica e preoccupazione sulle condizioni del parcheggio di via dei Partigiani a Savona.

“Le persone non vanno a parcheggiare lì perchè hanno paura – sottolinea Roberto Lavagna, ex titolare e attuale consulente del centro Priamar -. Abbiamo sempre avuto problemi con i senza tetto. Ogni tre mesi ci troviamo a dover affrontare questa situazione, poi c’è la pulizia e dopo un po di tempo tutto torna come prima”.

Da qui nasce la richiesta di un intervento definitivo: “E’ necessario un servizio di vigilanza che permetta di evitare di arrivare a questo punto”.

“E’ una problematica che stiamo seguendo in tutta la città – replica l’assessore al welfare Riccardo Viaggi -, questa è una delle zone che stiamo attenzionando, non da oggi. Il problema è complesso a Savona, come in tutte le città italiane. Detto questo, sul caso specifico interloquiremo con Arte anche per capire quali sono le azioni che possono essere messe in campo a secondo delle rispettive competenze”.