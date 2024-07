Savona, Orsi sulle sanzioni: “In 7 mesi incassato solo 300mila euro, il 10% di quanto previsto nel 2024”

Savona. “Il Comune ha accertato sanzioni solo per 311mila euro a fronte dei 2 milioni e 334mila euro previsti dal bilancio. E solo il 10% è stato riscosso”. Lo evidenzia in commissione consiliare il consigliere Fabio Orsi in merito alla presentazione della variazione di bilancio.

“Credo che questi numeri possano destare un po’ di preoccupazione“, evidenzia Orsi.

L’assessore Silvio Auxilia replica: “Si tratta di una previsione iniziale che può essere passibile di variazioni, sono entrate dedicate a spese destinate e non che possono essere decise arbitrariamente. Questo trend non credo possa interferire con gli equilibri di bilancio“.

L’assessore Barbara Pasquali spiega: “Ogni semestre chiedo un report al dirigente per capire l’andamento delle sanzioni. Attendo che sia data una spiegazione poi riferirò in consiglio comunale“.

Orsi aggiunge ancora: “E’ la seconda variazione in diminuzione (-300mila euro) sugli introiti da sanzioni per infrazioni al codice della strada, mi sembra che i conti siano stati totalmente sbagliati. Abbiamo assunto più personale, ma rispetto agli anni precedenti siamo straordinamente al di sotto”.

Il consigliere Federico Mij evidenzia: “La stima delle entrate da sanzioni deve essere conservativa perchè non dev’essere un target da raggiungere. In via Boselli ci sono sempre le auto parcheggiate dove non dovrebbero. Cerchiamo di fare multe dove serve”. L’assessore Pasquali risponde: “Non c’è nessun incentivo a fare cassa, ma avendo sempre riguardo a leggi, regolamenti e al codice della strada”.