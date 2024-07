Savona, l’USEI-APS riceve la visita del Console e Sindaco della città dominicana di Moca

Savona. Martedì scorso, 9 luglio 2024, i rappresentanti dell’associazione USEI-APS hanno ricevuto presso la loro sede operativa di Savona la visita di cortesia del Console Generale della Repubblica Dominicana a Genova, Nelson Carela Luna, e del sindaco della città di Moca della Repubblica Dominicana, Miguel Angel Guarocuya Cabral Dominguez. Moca è la città principale della provincia di Espaillat, nel nord-est della Repubblica Dominicana.

Durante questa visita, le autorità dominicane hanno elogiato il lavoro svolto dall’USEI-APS a favore della comunità dominicana e anche latinoamericana. Il Console Carela ha evidenziato la necessità di replicare il lavoro dell’USEI all’interno della comunità dominicana, chiedendo ad Antonio Garcia, presidente dell’USEI di collaborare alla creazione di entità associative sotto la gestione dei cittadini residenti provenienti dalla Repubblica Dominicana. Garcia, nel suo discorso di benvenuto ha ribadito l’impegno dell’USEI nei confronti dell’intera comunità, siano essi stranieri o italiani, e ha elencato per le autorità un gran numero di servizi che l’associazione svolge a favore dei cittadini.

Approfittando di questa visita, il presidente Garcia, a nome del consiglio di amministrazione dell’USEI-APS, ha nominato il Console Carela membro onorario dell’associazione per il grande sostegno fornito all’organizzazione ecuadoriana, mentre al sindaco Guarocuya Cabral ha regalato una copia del libro “Mamma vado a vivere in Italia” che contiene diverse storie di immigrazione, tra cui quella dello stesso Garcia. Il sindaco di Moca ha ringraziato per questo gesto.

Successivamente, le autorità dominicane sono state invitate dal presidente Garcia a visitare la città di Vado Ligure, dove ha sede legale l’USEI e dove hanno potuto incontrare le autorità del Comune vadese, tra cui il sindaco Fabio Gilardi, l’assessore alla Cultura, Mirella Segno e il consigliere comunale e segretario del Partito Democratico di Vado Ligure, Alessandro Oderda. In questo incontro sono state definite le prime linee per una futura collaborazione e scambio di buone pratiche di gestione comunale.

Infine, gli illustri ospiti, accompagnati dall’assessore alla cultura del Comune di Vado Ligure e dal presidente dell’USEI, hanno pranzato in uno dei ristoranti della città sulla passeggiata pedonale di via Gramsci.