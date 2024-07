Savona, incidente all’interno della galleria Valloria: scontro auto-moto e soccorsi mobilitati. Galleria riaperta al traffico [AGG]

Savona. Aggiornamento 18.30 la galleria che era stata momentaneamente chiusa per provvedere alla rimozione dell’olio e del carburante uscito dai mezzi è stata riaperta al traffico.

Incidente stradale nel pomeriggio odierno (12 luglio), poco prima delle 16,30, a Savona.

Il sinistro che, stando a quanto riferito, ha visto coinvolte un’auto ed una moto, si è verificato all’interno della galleria Valloria.

Ancora poche le informazioni sull’accaduto, ma ad avere la peggio sarebbe stata la persona alla guida del mezzo a due ruote.

Immediato l’allarme e la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Savona, l’automedica del 118, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.

Si è formata lunga coda in entrambe le direzioni: la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere i rilievi e ricostruire la dinamica.