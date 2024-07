Savona, in Sala Rossa il convegno “Dalla Terra all’Acqua. Vincere la paura per conoscersi meglio”

Savona. Si è svolto nella Sala Rossa del Comune di Savona il Convegno “Dalla Terra all’Acqua. Vincere la paura per conoscersi meglio”.

I lavori sono stati aperti dal delegato provinciale del Coni di Savona, Roberto Pizzorno a cui ha fatto seguito l’intervento di Francesco Rossello, assessore allo sport del comune di Savona.

Afferma Rossella Pisano: “Tuffarsi in acqua ci apre un mondo dentro di noi, fatto di paure e di risorse inaspettate. Nell’acqua riviviamo la nostra storia personale, scritta nel nostro corpo, che, però, con una esperienza positiva acquatica, possiamo riscrivere. L’acqua rivela chi siamo e chi potremmo essere. Il Counseling in acqua ci permette di prendere consapevolezza di questa nuova possibilità uscendo dai soliti schemi relazionali per approdare ad una vita più piena e consapevole”.

I relatori del convegno, che è stato moderato dalla giornalista Laura Sicco, fiduciario Coni di Savona, sono stati Rossella Pisano, Counselor somatorelazionale I.P.SO e Allenatrice di Nuoto F.I.N.; Cecilia Repetto, Maestra Scuola primaria e Illustratrice Ars in Fabula; Francesca Magini, Psicologa e psicoterapeuta. Il convegno, è stato organizzato dal delegato del Coni Roberto Pizzorno in collaborazione con il Centro Provinciale Libertas, Asd Mas Savona, Rari Nantes Savona, Ansmes Savona ed ha avuto il patrocinio del comune di Savona, i delegato del Coni di Savona, Roberto Pizzorno.

Durante il convegno i delegato del Coni di Savona, Roberto Pizzorno, il fiduciario Coni di Savona, Laura Sicco e l'assessore allo sport del comune di Savona, Francesco Rossello hanno consegnato a don Nicola Lorini, 88 anni, ex parroco di Vado Ligure e Albissola Marina, un attestato di riconoscimento per i 65 anni di sacerdozio. Nella motivazione si legge: " Il mondo sportivo savonese è grato per quanto fatto per la chiesa, per lo sport e per il sociale"Nel corso dell'incontro è stato presentato il libro "In Acqua !" di Rossella Pisano, socia della Asd Mas Savona, affiliata alla Libertas Savona, e Cecilia Repetto.