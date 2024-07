Savona, il sindaco e il vescovo incontrano i residenti di Santuario. Russo: “Creare un nuovo soggetto per rilanciare la zona”

Savona. “Bell’incontro l’altro ieri sera al Santuario con il Vescovo e il Presidente delle Opere Sociali per presentare il lavoro del Tavolo del Santuario e i suoi progetti futuri. Infatti da un anno e mezzo Comune, Opere Sociali e Diocesi hanno dato vita a un Tavolo per il rilancio del Santuario come luogo di vita, luogo religioso, luogo di cura, luogo di sport, luogo di natura. La collaborazione tra questi tre enti, da sempre invocata, è un fatto molto importante che sta dando frutti significativi”. Commenta il sindaco di Savona Marco Russo in un post sulla sua pagina Facebook.

“Ai cittadini che hanno riempito la Sala delle Azzarie, dunque, abbiamo presentato un primo resoconto delle iniziative prodotte in questi anni, che vanno dalle visite guidate al museo, al trekking, ai concerti, riprendendo così le vocazioni del Santuario. Sono state iniziative importanti che hanno anche generato altre attività come gli incontri letterari della libreria Paoline o la festa della vicinanza, promossa dai residenti, che hanno avuto molto successo”, continua.

“Tra l’altro, ricordo che, con i fondi del PNRR, stiamo realizzando la mensa della scuola, proprio con l’obiettivo di rafforzare l’offerta scolastica e dunque rendere il luogo più attrattivo per le famiglie.

Ma non basta. E’ necessario trovare un modo per recuperare il patrimonio immobiliare oggi non utilizzabile, e metterlo a servizio di progettualità innovative. Per questo con il Vescovo e il Presidente delle opere Sociali abbiamo deciso di creare un soggetto dotato delle competenze adatte per operare in questo senso. Abbiamo quindi informato i cittadini che Opere Sociali hanno affidato l’incarico a un consulente di indicarci la strada più corretta e sostenibile per creare questo nuovo soggetto: entro metà settembre contiamo di poter ricevere il parere e quindi assumere le decisioni del caso per fare partire il soggetto possibilmente tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025”.

“C’è ancora tanto lavoro da fare, ma la direzione è segnata, così come è chiara la volontà di procedere a braccetto con Opere Sociali e Diocesi per ridare vita al nostro bellissimo Santuario”, conclude il sindaco.