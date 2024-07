Savona, il consiglio comunale “orfano” del sindaco rinvia la discussione su corso Italia e campo nomadi

Savona. Discussione rinviata sul restyling di corso Italia. Una decisione che è arrivata oggi pomeriggio nel corso di un consiglio comunale “orfano” del sindaco (per la prima volta nel mandato di Marco Russo), impegnato a Roma in un incontro a Palazzo Chigi sul tema del rigassificatore.

La sua assenza, già annunciata stamane dai giornali, è stata spiegata pubblicamente dal vicesindaco Elisa Di Padova: “Come avrete saputo dalle indiscrezioni, l’assenza di oggi del nostro sindaco ha una motivazione che ritengo rilevante e significativa per l’intero nostro territorio. Ritengo sia molto importante che il Comune di Savona abbia una interlocuzione diretta con i vertici istituzionali, anche per il tema affrontato oggi: un passaggio importante per fermare il progetto di trasferimento del rigassificatore, che rischia di andare avanti in una situazione di potenziale inerzia con conseguenze molto pesanti su tutto il nostro territorio. Un progetto sbagliato, come abbiamo avuto modo di ribadire in diverse sedi, e in pieno contrasto con il progetto di sviluppo del nostro territorio. Ritengo che il fatto che il sindaco abbia portato a Roma queste ragioni, peraltro su mandato dei vari sindaci del territorio, sia un segnale politico importante per tutti noi, in maniera assolutamente trasversale. Al termine dell’incontro il sindaco ci ha fatto sapere che è stato ampio e approfondito e con una disponibilità a proseguire il confronto”.

Se la maggior parte dei lavori del parlamentino sono proseguiti come di consueto, su qualche tema l’assenza del sindaco ha comportato uno stop. E’ il caso ad esempio del campo nomadi, con Massimo Arecco (Fratelli d’Italia) che aveva nuovamente – per la terza volta – riproposto la propria interpellanza sul campo della Fontanassa ritenendo insufficienti le risposte dell’assessore competente nelle precedenti occasioni: “Chiedo di posticipare, perché questa interpellanza era rivolta specificamente al sindaco in quanto abbiamo ritenuto che, nelle due volte precedenti, l’assessore competente non abbia risposto a quanto richiesto. Poiché non è presente, riteniamo inutile continuare a fare le stesse domande all’assessore per ricevere le stesse risposte“.

Decisione simile anche per l’interpellanza sul futuro restyling di corso Italia. Anche in questo caso Arecco ha chiesto il rinvio: “Visto che questa non è una pratica solo urbanistica o di viabilità ma qualcosa di decisamente più importante, ritengo che la presenza del sindaco sia fondamentale. Senza voler nulla togliere all’assessore, questa pratica è un cavallo di battaglia dell’amministrazione, con il sindaco che si espone per difendere quella scelta. Non voglio mancare di rispetto all’assessore, ma è una pratica politica: non è che non mi interessa la sua risposta, è che voglio la presenza del sindaco, che ci metta la faccia”. Da qui la scelta di attendere il prossimo consiglio.