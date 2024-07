Savona, il consigliere Fabio Orsi sul rigassificatore : “Il vento è cambiato, il progetto lo abbiamo bloccato”

Savona. Il consigliere comunale di opposizione Fabio Orsi ((PensieroLibero.zero) interviene sul rigassificatore,.

“Che noia leggere, anziché la soddisfazione sincera da parte di tutti noi che abbiamo lottato da ogni parte contro questa sciagurata idea, per quello che sembra (speriamo) l’affossamento del progetto, osservare e contare i distinguo, l’“io l’avevo detto”, “io l’ho detto prima” il “tu lo dici ora, non vale gnè gnè gnè” l’“adesso ti fa comodo”. È talmente ovvio che ci fossero interessi di scuderia e di appartenenza da una parte (a sostenere) e altrettanti di parte (a essere contrari)”, afferma.

“Poi certo c’è anche chi contro la sua parte politica e pagandone magari le conseguenze ha detto no mettendosi la maglietta e proponendo ordini del giorno, ma ognuno risponde comunque del proprio operato non solo ai propri elettori – prosegue il consigliere – ma, su questo tema, anche alla propria coscienza e, senza essere patetico, guardando in faccia ai propri figli a cui cerca di lasciare qualcosa che non sia peggio di come l’ha trovato”.

“Ma oggi è il tempo in cui non va mollata la presa, di prendere atto con grande soddisfazione (quale ne sia la ragione, cari i miei “verginelli” della politica che gridate allo scandalo) che il vento è cambiato – conclude Orsi – e che forse parafrasando un indimenticabile momento cinematografico, riusciremo a gridare “anche sto progetto se lo semo levato dai coglioni”