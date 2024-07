Savona, i volontari ripuliscono il molo di via Cimarosa e la spiaggia libera alla foce del Letimbro

Savona. Savona da scoprire, in collaborazione con Assonautica sede provinciale di Savona e con il patrocinio del Comune di Savona, ha organizzato per sabato 13 luglio una pulizia straordinaria del molo di via Cimarosa e della spiaggia libera alla foce del torrente Letimbro.

A partire dalle 9 i volontari dedicheranno circa due ore del loro tempo per rimuovere i numerosi rifiuti, in particolare plastica e mozziconi di sigaretta. Il ritrovo è alle 8.45 dal molo.

Tutta la cittadinanza di e invitata a partecipare (occorre munirsi di un paio di guanti ed è consigliato l’uso di un retino o di una pinza per rimuovere i rifiuti”.

Per iscrizioni mandare un messaggio WhatsApp al 3466704812.