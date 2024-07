Savona, finiti i lavori di ripristino della strada di Marmorassi

Savona. Sono finiti i lavori di ripristino della strada di Marmorassi, a Savona, che era stata parzialmente interrotta nel novembre del 2019 a causa di una frana che aveva fatto crollare parte la strada e aveva impedito, tra l’altro, il passaggio degli autobus. Lo scrive il sindaco Marco Russo in una nota.

“Ora l’opera, che non era di banale realizzazione per una serie di passaggi tecnici da risolvere, è stata completata, anche se in attesa di collaudo, quindi il collegamento della frazione può essere finalmente ripristinato”, commenta Russo.

“Siamo molto soddisfatti e contenti per il fatto che finalmente i tanti disagi subiti dai cittadini, soprattutto i più anziani e gli scolari, siano giunti al termine”, conclude.