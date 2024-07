Savona, entro settembre ampliamento del parcheggio di piazza del Popolo: 120 nuovi posti auto

Savona. Entro settembre sarà realizzato l’ampliamento di piazza del Popolo a Savona con circa 120 posti in più. Sono in corso le verifiche per la realizzazione di un palaeventi in piazza del Popolo all’interno di uno sviluppo complessivo dell’area. La riqualificazione di alcune aree di Savona sono state il tema della seduta straordinaria della seconda commissione oggi pomeriggio richiesta dalla minoranza.

Il Comune ha chiesto alla proprieta delle aree Mottura e Fontana di via Servettaz un parcheggio con altri 100 posti auto e nella ex centrale del latte di Corso Ricci vicina all’uscita dell’Aurelia Bis e vicina al ponte pedonale che collega la provinciale al quartiere di Villapiana.

Altri parcheggi sul medio-lungo termine saranno realizzati nell’area ex Funivie (da 270 a 340 posti). Tra i parcheggi esistenti ma non ancora utilizzabili sono area ex Balbottin (50 posti) e Ex Sacro Cuore (oltre 200). Nuovi posti auto saranno disponibili anche in via Nizza nell’ambito della riqualificazione degli ex cantieri Solimano.

Critico il consigliere comunale Fabio Orsi: “In molti casi si parla di auspici. Non vedremo realizzati questi progetti entro la fine della legislatura”.