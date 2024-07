Savona Downtown Music Festival, Neri Marcoré: “Omaggio a De Andrè. In bocca al lupo per la candidatura a Capitale della cultura”

Savona. Dopo il successo del primo giovedì di luglio dedicato a Faber, l’appuntamento di questa seconda serata (11 luglio) è con Neri Marcorè che accompagnerà il pubblico nel viaggio verso le Nuove rotte musicali.

Salpati dal nostro porto sicuro affidiamo la guida di Marcorè che peraltro nel 2022 si è aggiudicato la targa “Quelli che cantano Fabrizio” con l’interpretazione di “Fiume Sand Creek”.

Un capitano ideale che molto prima di essere uno dei più conosciuti attori, doppiatori e conduttori italiani, ha legato i suoi primi passi sul palco proprio alla musica.

Arriva a Savona con lo spettacolo “Le mie canzoni altrui”, una playlist personale commentata, raccontata e cantata seguendo più il cuore della mente, senza perdere l’inconfondibile e consueta ironia che lo caratterizza.

Insieme a lui in questo viaggio il pubblico del Festival incontrerà i più grandi cantautori italiani e non, con una band d’eccellenza composta da Beppe Basile (batteria), Fabrizio Guarino (chitarra elettrica e voce), Alessandro Patti (basso), Domenico Mariorenzi (pianoforte). “Durante le prove ho già visto molta gente quindi sarà una serata molto vivace. Questa sera metà dello spettacolo verterà sul repertorio di Fabrizio De André sia perché siamo in Liguria sia perché con la band abbiamo messo in repertorio dei pezzi nuovi che non avevamo ancora suonato – afferma a IVG l’artista – poi ci saranno varie canzoni di diverso genere che servono ad allargare il panorama musicale “.

“Cosa mi aspetto dal pubblico savonese’ Nulla, solo di divertirsi spero di essere io bravo a meritarmi gli applausi. Per me suonare e cantare è gioia pura, è un’attività che mi da un piacere fine a se stesso”, sottolinea Neri Marcorè.

E poi il conduttore ha voluto ricordare due personaggi iconici del panorama italiano, ma non solo: Corrado e Raffaella Carrà: “Corrado è stato in ordine cronologico la figura che ho incontrato per primo perché nel 1988 ho partecipato alla “Corrida” ed è stato un impatto bellissimo con la tv. Lo vidi lavorare e per me è stato importantissimo – prosegue – Raffaella ha accolto tutti noi finalisti di “Stasera mi butto” in uno spazio televisivo che si chiamava TGX con Michele Mirabella e quindi provo molta gratitudine nei suoi conforti. Una persona generosa che ha sempre puntato molto sui giovani, ed io all’epoca lo ero”.

Neri Marcorè, che con la sua carriera e la sua personalità è la personificazione della contaminazione data dalla pluralità dei linguaggi tanto presente nel percorso che Savona sta compiendo con la sua candidatura a Capitale della cultura, sta girando anche la penisola con le presentazioni di Zamora, il suo primo film in veste di regista ed è appena rientrato da una tournee che lo ha visto protagonista in Canada.

Infine un incoraggiamento per la candidatura a Capitale della cultura 2027: “In bocca al lupo, incrocio le dita per voi”.

Anche il vicesindaco Elisa Di Padova ci ha tenuto a sottolineare l’importanza di avere un personaggio così a Savona e la riuscita del Festival: ““La prima serata è stata un successo anche in tutte le vie che hanno organizzato le diverse attività. Siamo contenti perché è un’iniziativa attesa in città – afferma – si voleva fare meglio dello scorso anno quindi ci siamo impegnati molto e queste sono giuste ricompense per il lavoro svolto”.

“La seconda serata con Marcorè che è tante cose: un grande attore, grande regista e interprete insomma ha una storia poliedrica dal punto di vista vista artistico. Questo personaggio si sposa bene con Savona e con l’idea di città che abbiamo e che vogliamo mettere in pratica: noi come amministrazione vogliamo renderla poliedrica anche dal punto di vista culturale”, ha concluso il vicesindaco a IVG.

Il concerto prenderà il via alle 22.15 in piazza Sisto IV.