Savona Downtown Music Festival, in piazza Sisto anche il “Back To Past” del deejay Federico Sortino

Savona. La magia degli anni ‘80 condurrà all’attesissimo concerto di Fabrizio Moro, domani sera. Proprio così sarà il “Back To Past” di Federico Sortino, noto Dj savonese, a fare ballare la città.

“Back To Past”, un appuntamento molto seguito, nato come dj set social durante la pandemia: ha fatto sognare migliaia di persone. È stato uno strumento per stare insieme a distanza e avvicinarsi grazie alla musica, capace di unire e portare lontano. Ed eccolo tornare, quindi, per il Savona Downtown Music Festival di domani, giovedì 18 luglio.

Federico Sortino, un mago alla consolle, mixerà in piazza Sisto IV le più belle canzoni degli anni ‘80 con un impianto che sarà l’astronave giusta per tornare indietro nel tempo. Savona aspetta la Notte Bianca con il grande concerto di Fabrizio Moro preceduto da questo appuntamento con la più bella disco ‘80.

Dalle 20 e 45 alle 22 in apertura del concerto di Fabrizio Moro sul palco di Piazza Sisto. Un una notte, orchestrata dal Comune, ricca di eventi e iniziative collaterali in tutta la città, che saprà fare sognare ancora.