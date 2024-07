Savona, Chiostro Francescano e Cappella Sistina aperti nei “giovedì di luglio”

Savona. Ritornano le aperture del Chiostro Francescano e della Cappella Sistina nelle sere dei giovedì di luglio. Come ormai consuetudine, anche quest’anno con ingresso libero sarà possibile visitare le parti salienti del complesso museale attraversando ambienti dalla tipica atmosfera di pace e serenità. Una passeggiata a partire dall’accogliente chiostro, nella magia dell’illuminazione ovattata, fino alla cappella roveresca, con la sua arte declinata dal Rinascimento al Rococò.

Un’ulteriore occasione che viene offerta per sostare all’interno delle amate architetture identitarie della città, piacevolmente accompagnati dalle audiovideoguide di recente adozione da parte del complesso museale e fruibili gratuitamente su 1536.it. La completa gratuità della nuova tecnologia rende più accessibile e inclusiva la conoscenza del patrimonio, offerto ad un pubblico di visitatori e turisti in sorprendente continua crescita anche in quest’ultimo anno, con ingressi quasi raddoppiati.

L’apertura è in programma dalle ore 20:30 alle 22:30. Sarà accessibile anche il Bookshop per acquistare gadget a tema roveresco e pubblicazioni esclusive. Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 3270281083 o consultare il sito web cattedralesavona.it.