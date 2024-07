Savona candidata capitale della cultura, il 27 settembre Fabio Fazio presenterà il dossier

Savona. Entro i primi giorni di settembre sarà pronto il dossier per la candidatura di Savona a capitale italiana della cultura 2027 (30 pagine e 9 grandi temi) e a fine mese, il 27 settembre, sarà presentato da Fabio Fazio. Lo ha detto in piazza Pertini Paolo Verri in occasione dell’incontro pubblico per fare il punto sul lavoro svolto fino ad oggi: 124 appuntamenti, 2080 persone coinvolte, 354 idee progettuali. Presenti anche il sindaco Marco Russo e i membri dell’ufficio candidatura Roberta Milano, Francesco Zoppi e Beatrice Giacardi.

“Il percorso è tanto importante quanto la vittoria – ha evidenziato il sindaco di Savona Marco Russo in apertura -. Abbiamo chiesto a tutti voi quali sono le rotte. Non è banale in pochi mesi raccogliere centinaia di idee progettuali. Oggi concludiamo una fase, ma non concludiamo il cammino di capitale della cultura. Un cammino che accompagna Savona nei prossimi mesi e nei prossimi anni“.

Nelle 30 pagine che preparerà in queste settimane Verri saranno 9 i grandi temi su cui si focalizzerà il progetto: palazzo della rovere, Priamar, San Giacomo, lungomare, cappella sistina, miramare, villa Zanelli, Santuario, stazione ferroviaria, sant’Agostino: “Ciascuno di questi luoghi attira allo stesso tempo un protagonista di contenuti e uno sponsor, importante per la parte economica ma anche comunicativa. Siamo qui per essere al servizio del paese, i cittadini a servizio della propria democrazia“, ha detto Verri.

“Per la Cappella Sistina pensiamo insieme al Vaticano a un bando per trovare il nuovo Michelangelo. Al San Giacomo, complesso innestato nel centro urbano, arte e natura si confondono e si moltiplicano. Qui annualmente il maggior artista dell’anno verrà premiato. Savona non sarà solo hub fisico ma anche immateriale. Abbiamo avviato dialoghi con molte città del Mediterrane per dare vita a un nuovo network e ripensare il Mediterraneo”.