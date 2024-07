Savona candidata capitale della cultura, il 23 luglio evento in piazza Pertini: “Momento di confronto con la città”

Savona. “Si è conclusa la seconda fase del nostro percorso che stiamo facendo per Savona Capitale della Cultura Italiana 2027”. Lo scrive il sindaco Marco Russo in una nota. Martedì 23 luglio alle ore 21 in piazza Pertini ci sarà un momento di confronto e di restituzione alla città.

“Ecco qualche numero per descrivere questo secondo step, che è stato molto bello e molto intenso: 9 incontri tematici, 962 minuti di discussione pubblica, 679 persone coinvolte, 354 idee e proposte progettuali ricevute. Ma soprattutto abbiamo registrato una straordinaria e attiva partecipazione che supporterà la candidatura di Savona e ci aiuterà a definire le Nuove Rotte della Cultura.

Dopo tanti incontri è giunto il momento di fare il punto del nostro percorso verso la consegna del dossier di candidatura che avverrà a settembre”, prosegue il sindaco.

“Sul palco ci sarà la Giunta e l’Ufficio di candidatura per raccontare le progettualità emerse e per proiettarci insieme verso i prossimi step di questo fantastico percorso”, conclude.