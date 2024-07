Savona, camminata civica a sette tappe in ricordo di Falcone e Borsellino

Savona. Si svolgerà per le vie della città venerdì 19 luglio a partire dalle ore 18, ad ogni fermata una breve lettura, riflessione o testimonianza: le Associazioni aderenti al Coordinamento di Libera Savona promuovono in collaborazione con il Comune, un evento itinerante per le vie cittadine per ricordare il giudice Paolo Borsellino e la strage in via D’Amelio.

Si tratta di un evento sul tema dell’impegno civile dal titolo: “Le loro idee camminano sulle nostre gambe” che partirà venerdì alle ore 18 da piazza Pertini e si concluderà al Giardino dei Giusti intorno alle 19.30.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e si inserisce nel calendario degli eventi che compongono il percorso per la candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027.

“La nostra partecipazione insieme con Libera e con le altre associazioni cittadine – dice Gabriella Branca, Assessore all’Educazione alla cittadinanza attiva – è assolutamente doverosa per ricordare che le mafie devono essere combattute, con tutte le forze politiche e civiche, per garantire la libertà di ciascuno di noi. Il patto di collaborazione siglato con Libera per la realizzazione del Giardino dei Giusti è solo l’inizio di un percorso che vuole rimarcare il nostro impegno, anche da un punto di vista civico, nella lotta contro le mafie”.

“Nell’anniversario della strage di via D’Amelio – dice Dina Molino per Libera – vogliamo ricordare sia l’impegno civile di Paolo Borsellino, sia il nostro, non dimenticando che dobbiamo sempre tenerlo vivo e costante. Vogliamo essere cittadini attivi, responsabili e consapevoli, capaci di dare, anche se piccolo, il nostro personale contributo. Siamo felici di constatare che il Giardino dei Giusti in questi mesi è stato molto vissuto da gruppi, scuole, associazioni e cittadini, e’ divenuto un luogo di incontro, riflessione e condivisione del messaggio che porta”.

A ogni tappa del percorso si terrà una breve lettura, riflessione o testimonianza secondo il seguente

percorso:

Piazza Pertini

Corso Italia

Via Manzoni

Piazza del Brandale

Priamar

Via Giacchero

Giardino dei Giusti

Le riflessioni durante le tappe previste sono a cura dell’Anpi (piazza Pertini), della Bottega della Solidarietà di Savona (via Manzoni), dell’Aned (piazza del Brandale), del NuovoFilmstudio (Priamar), dell’Auser (via Giacchero) e di Libera (Giardino dei Giusti).