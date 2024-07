Savona, Assonautica e il gruppo Facebook “Savona da Scoprire” insieme per pulire la spiaggia alla foce del Letimbro e il molo di via Cimarosa

Savona. “Proteggiamo il nostro mare” è il titolo dell’evento, patrocinato dal Comune di Savona, che si è svolto sabato mattina a Savona: una pulizia straordinaria del molo di Via Cimarosa e della spiaggia libera alla foce del torrente Letimbro. L’iniziativa è stata proposta ad Assonautica Provinciale di Savona dal gruppo Facebook “Savona da scoprire”. Il sodalizio ha subito accolto la richiesta, trattandosi di un’azione di salvaguardia dell’ambiente marino, alla quale il sodalizio dedica buona parte delle sue attività sociali.

L’incontro dei partecipanti è avvenuto in via Cimarosa, nel piazzale che affianca il ristorante “Green”. Pinze per raccogliere, retini, guanti, barattoli per contenere i mozziconi, sacchi per i rifiuti e la pettorina gialla per non passare inosservati.

“In un mondo che sembra ormai rassegnato all’inciviltà – spiegano da Assonautica – è importante mettersi in evidenza quando si compiono azioni positive a tutela dell’ambiente, sperando che ciò possa servire come buon esempio, per sensibilizzare e rendere le persone più rispettose e civili”.

Dopo la classica foto di gruppo i volontari si sono diretti in parte sul molo e in parte sulla spiaggia alla foce del Letimbro. “Specialmente sul molo ci si è subito resi conto che la situazione era davvero sconvolgente – raccontano – Tra gli scogli sono stati recuperati rifiuti di ogni tipo, soprattutto bottiglie di vetro, molte delle quali frantumate, bottiglie e sacchetti di plastica, contenitori di ogni tipo. Chi abbandona con indifferenza i rifiuti è a conoscenza del danno che provocheranno finendo in mare? I fumatori abbandonano i mozziconi a terra e poi, attraverso i tombini, finiranno in mare, oppure li sotterrano sotto la sabbia quando sono in spiaggia. Nella mattinata di sabato ne sono stati raccolti oltre 4000”.

Complessivamente è stata una raccolta di rifiuti davvero eccezionale, decine di sacchi riempiti differenziando soprattutto plastica e vetro. Assonautica si rende disponibile per collaborazioni con altre associazioni o con gruppi di privati cittadini, per azioni a tutela dell’ambiente marino e di sensibilizzazione sul problema dell’abbandono dei rifiuti: “Con piccoli gesti si ottengono grandi cambiamenti se sono in molti a compierli” concludono, ringraziando il gruppo Facebook “Savona da scoprire” e tutti i partecipanti a questo evento.