Savona, alla Sms Fornaci prosegue il tradizionale “Anciua Festival”

Savona. Secondo appuntamento dedicato all’Anciua Festival nella Sms Fornaci Giardino Serenella, il dodici e tredici luglio, con i piatti della tradizione e la novità che ha conquistato nuovi e vecchi amici negli ultimi due anni, la paella.

Nel giardino della passeggiata di corso Vittorio Veneto il menù prevede le famose acciughe ripiene, con una ricetta segreta tramandata in famiglia tra i soci, le acciughe fritte, il fritto misto, il bagnun, la buridda, l’impepata di cozze e tante altre specialità, compresa la paella preparata al momento nella classica padellona, servita nel formato classico o maxi per i più golosi.

Come ogni mese di luglio saranno quattro gli appuntamenti nel fine settimana con l’Anciua Festival: il primo, il cinque e sei luglio, il secondo fine settimana, dodici e tredici luglio, poi una piccola pausa per tornare il ventisei e ventisette luglio e il gran finale il due e tre agosto in avvicinamento alla tradizionale festa di Nostra Signora delle Neve il cinque di agosto, quando tutto il borgo Fornaci accoglierà la statua che arriva dal mare con una processione e l’animazione per il quartiere con il comitato Festa del Mare. Per la sagra è consigliata la prenotazione al numero 3470152258, posti al coperto in caso di brutto tempo.