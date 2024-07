Savona, Alberto Zurlo è il nuovo segretario provinciale. Olivieri: “La scelta più importante mai fatta”

Savona. Da domani ricoprirà il ruolo di segretario provinciale di Savona Alberto Zurlo, ex segretario titolare presso il Comune di Ischia. Oggi si è riunito l’ultimo consiglio provinciale con Concetta Orlando, subentrata a Giulia Colangelo lo scorso ottobre.



Sono stati presentati 32 curricula: “Dopo aver fatto i colloqui che abbiamo ritenuto opportuni abbiamo fatto alcuni ragionamenti e abbiamo scelto Zurlo. Ritengo questa la scelta più importante che ho fatto da presidente e nei miei 51 anni di vita”.

E’ stata richiesta la disponibilità a entrare in carica subito “per non approfittare della disponibilità della dottoressa Orlando e del Comune di Genova che ringrazio”. Dopo la sospensione dell’ex segretario generale Colangelo è stata nominata come sostituta Orlando nel giro di una settimana: “Era giusto arrivare a questo traguardo entro l’estate”.

“Questo è un ruolo importantissimo, l’ente ha necessità di attenzione a tempo pieno. Oltre a dossier molto importanti, la provincia ha il ruolo di stazione unica appaltante oltre al ruolo politico. Speriamo di non dover più lavorare in emergenza, ma di poterci dedicare all’attività ordinaria. Sarà un’estate molto calda e intensa per la Provincia”, ha concluso Olivieri.

“Ringrazio il presidente per la fiducia e la collega per il lavoro svolto in questi mesi, proseguirò nel solco da lei tracciato. Ci auguro buon lavoro da domani”, ha detto Zurlo.