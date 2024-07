Sant’Ermete, inaugurata la mostra “Trame -Tre visioni artistiche”

Sant’Ermete/Vado Ligure. Alla presenza del Sindaco Fabio Gilardi, la Vicesindaca Mirella Oliveri e l’Assessore Laura Rizzuti, è stata inaugurata ieri nei locali della S.M.S. Diritti e Doveri di Sant’Ermete, la mostra artistica “TRAME- Tre visioni artistiche”.

Diego Santamaria, Maurizio Prattico’ e Fausto Tosi sono i tre artisti che hanno messo insieme la loro creatività per rendere omaggio al loro territorio, quella Vallata del torrente Segno un tempo famosa per le fabbriche e le officine metalmeccaniche. Questi professionisti della saldatura utilizzano infatti materiali riciclati, principalmente ferro, acciaio e legno, testimonianze di un passato industriale della Valle, ora in via di trasformazione.

“Organizzando questo evento a sei mani, volevamo lanciare un appello affinché non si dimentichino le radici operaie della Valle, ma al contempo si osi tracciare un percorso di crescita alternativo a quello industriale, che sia volto alla bellezza, all’arte, al gusto per il dettaglio – spiega la curatrice, Chiara Maffei – la grande affluenza di pubblico ci ha piacevolmente stupito e fatto capire che il nostro messaggio è stato colto”.

L’esposizione sarà visitabile fino al 3 agosto dalle 17 alle 20.