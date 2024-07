Sanità, Regione: “Nessun aumento delle tasse, né tagli ai servizi per far fronte a eventuale disavanzo”

Liguria. Regione Liguria, a seguito del proficuo e positivo lavoro con i direttori generali e dopo i continui tavoli di confronto e monitoraggio anche con A.li.sa, ribadisce che “non vi sarà alcun aumento delle tasse né tagli dei servizi essenziali per far fronte all’eventuale disavanzo della sanità. Regione Liguria proseguirà il confronto già in atto con il Governo e la Conferenza Stato Regioni per ottenere maggiori risorse nell’ambito del riparto del Fondo sanitario nazionale”.

“I direttori generali di Asl e ospedali manifestano grande compattezza e sinergia con l’amministrazione regionale per portare avanti il proficuo lavoro per il bene della Sanità ligure“, si legge in una nota.

“La Liguria si trova davanti a importanti sfide prime tra tutte l’attuazione della Missione 6 del Pnrr con il potenziamento della sanità territoriale e l’abbattimento delle liste d’attesa, attività che ha già prodotto risultati significativi e sulla quale non si è mai smesso di lavorare”, termina la nota.