Sanità, l’assessore Gratarola: “Liguria promossa a pieni voti per i livelli essenziali di assistenza”

La Liguria risulta tra le Regioni italiane promosse nel 2022 per la garanzia dei Lea, i livelli essenziali di assistenza nella sanità. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio del nuovo sistema di garanzia del ministero della Salute, compilato prendendo in considerazione 88 indicatori suddivisi in macro-aree: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera, contesto per la stima del bisogno sanitario, equità sociale, percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali.

La Liguria si colloca così nel gruppone delle 13 Regioni che – su una scala da 0 a 100 – hanno ottenuto almeno la sufficienza nei tre ambiti principali: prevenzione (61,41), distrettuale (86,61) e ospedaliero (77,49). Promosse anche Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di

Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata. Sufficienti solo nell’area ospedaliera Calabria, Sicilia e Sardegna. Bocciata su tutti i fronti la Valle d’Aosta.

L’area della prevenzione è quella più critica secondo i dati del ministero: il punteggio è sceso da 73 a 61,4 rispetto all’anno precedente e la copertura vaccinale contro morbillo, parotite e rosolia non raggiunge la soglia di accettabilità. Inoltre 5 indicatori su 6 registrano punteggi in peggioramento.

Nell’area distrettuale l’unico indicatore che non raggiunge il livello di sufficienza è quello relativo ai ricoveri ripetuti in psichiatria. Si osserva il miglioramento dell’indicatore relativo all’assistenza domiciliare, il cui punteggio passa da 67,9 del 2021 a 83,3 del 2022.

Nell’area ospedaliera si evidenzia un indicatore sotto la soglia di sufficienza, ossia quello relativo alla percentuale di pazienti over 65 con diagnosi di frattura di femore operati entro due giorni che nel 2022 ha un punteggio pari a 27,6, sostanzialmente stabile rispetto all’anno 2021 (28,7). L’indicatore sui parti cesarei è in miglioramento rispetto all’anno 2021 e raggiunge la sufficienza (66,0).

Il rapporto contiene dati anche sulle liste d’attesa, relative però soltanto alla classe di priorità B, cioè prestazioni da eseguire entro 10 giorni. In Liguria l’82,04% viene erogato in tempi corretti, dato in linea con la media nazionale (80,24%) ma in peggioramento rispetto al 2021 come in altre dieci Regioni.

“Ancora una volta, nonostante i vani tentativi di strumentalizzazione politica, Regione Liguria ottiene dal Ministero della Salute punteggi al di sopra della soglia di adempienza in tutte e tre le aree di assistenza e con una crescita ulteriore rispetto agli ultimi report: l’area della prevenzione collettiva e sanità pubblica, l’area distrettuale ed ospedaliera” ha commentato l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in merito al rapporto del Ministero della Salute, intitolato ‘Nuovo sistema di garanzia (Nsg) per i risultati dei Livelli essenziali di assistenza (Lea)’ e relativo al 2022, che ha promosso la Liguria a pieni voti.

“La sanità ligure si conferma ancora una volta capace di dare risposte concrete ai cittadini, inserendosi tra le Regioni che hanno raggiunto la sufficienza nella capacità di garantire pienamente ai cittadini i livelli essenziali di assistenza. Il risultato poi è particolarmente soddisfacente se si considerano i bisogni della popolazione ligure, tra le più anziane d’Europa, che richiede un’attenzione particolare nella presa in carico ai fini dell’assistenza” conclude l’assessore regionale.

“E adesso? Dopo l’ennesima smentita alle proprie faziose e false affermazioni, cosa si inventerà l’opposizione? Dopo che da mesi sentiamo lamentarsi i consiglieri quasi gongolando, a turno, su quanto i LEA siano esempio di una parte della sanità che non convince, anzi, va proprio male, cosa diranno? Oggi che i fatti, che i dati oggettivi li smentiscono, avranno l’ardire di parlare ancora? Si inerpicheranno sui sentieri dell’assurdo come in passato per proporre un però? Basta, vorremmo dirgli. Veramente, basta. Lasciate i numeri parlino e abbiate la decenza di non provare a rigirare una frittata stracotta, bruciata, decisamente da gettare via” aggiunge la Lista Toti.

“La Liguria è stata riconosciuta tra le 13 Regioni italiane promosse per la capacità di garantire pienamente ai cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per l’anno 2022. Stop. Fermiamoci tutti qui. All’importante risultato, emerso dall’analisi dei dati del Nuovo Sistema di Garanzia presentato al Ministero della Salute, che testimonia l’impegno costante, e la riuscita nel realizzarlo, della nostra amministrazione. I servizi sono migliorati in qualità e appropriatezza delle cure fornite ai cittadini liguri. Sono i dati a smentire ogni tentativo di strumentalizzazione politica. Non noi”.

“Il sistema sanitario ligure ha dimostrato notevoli miglioramenti, in particolare nel settore ospedaliero e questo, volenti o nolenti dovranno ammetterlo, è frutto di un lavoro di squadra e di una visione strategica che ha posto al centro la salute e il benessere dei cittadini”.

“Del resto, consci del fatto non sapranno tacere, noi continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente i servizi di prevenzione e assistenza territoriale, affinché ogni cittadino possa ricevere cure sempre di più alta qualità senza vendere fumo o promesse rivolte già alle prossime elezioni: continueremo a investire in programmi di prevenzione, screening oncologici e miglioramento degli stili di vita, per assicurare una copertura sanitaria completa e adeguata a tutti i cittadini. Come siamo sicuri l’opposizione continuerà a denigrare o oscurare successi. Chiamiamolo gioco delle parti e andiamo innanzi. Al centrosinistra lasciamo i bla bla e l’onere della prova, a noi i fatti e i risultati” così il capogruppo della Lista Toti in regione, Alessandro Bozzano commenta i dati del nuovo sistema di Garanzia del Ministero della salute” conclude il gruppo di maggioranza in Regione.