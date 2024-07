Sanità, dal primo agosto in funzione il nuovo numero del Cup Liguria: ecco qual è

Liguria. Dal primo agosto entra in funzione il nuovo numero del call center CUP Liguria: 010 5383400. Il passaggio da numero verde a numero ‘nero’ del CUP-Centro Unificato Prenotazioni sanitarie è stato deciso considerando i costi per il sistema sanitario, nell’interesse del cittadino. A dimostrazione di questo, c’è il fatto che molte regioni italiane (Friuli, Toscana, Lazio, etc) abbiano già adottato questo cambiamento e altre siano in procinto di farlo.

Il numero verde ha un costo medio annuo di circa 2 milioni di euro e, per questo tipo di servizi, si può considerare superato: l’offerta commerciale telefonica rivolta agli utenti negli ultimi anni prevede infatti, per la quasi totalità dei contratti sottoscritti, chiamate illimitate per numero e durata a fronte di un canone mensile fisso e contenuto. Liguria Digitale, inoltre, da anni sta potenziando i servizi attraverso i quali le prenotazioni di visite ed esami si possono fare in modo semplice e sicuro attraverso il web o le applicazioni per smartphone: in particolare, è stata recentemente attivata SALUTE SIMPLEX, un’unica piattaforma nella quale si trovano i servizi della sanità ligure, compresi quelli della prenotazione di visite ed esami.

La disattivazione del numero verde (prevista dal 1° agosto 2024) viene preceduta, in tutto il mese di luglio, da un periodo durante il quale alla selezione del numero verde risponderà un messaggio automatico nel quale si comunica il nuovo numero da contattare. A partire da agosto, oltre all’attivazione del nuovo servizio telefonico CUP, con il call center che continuerà a operare a piene funzioni, chi chiama il vecchio numero verde, ascolterà la risposta di un ulteriore messaggio automatico per comunicare il nuovo numero. Questo messaggio avrà un costo di mezzo centesimo a chiamata. Progressivamente, anche grazie alle comunicazioni su siti e media, l’utilizzo del vecchio numero verde andrà via via azzerandosi.