Sanità, Brunetto (Lega): “Bene nuovo ok a intesa fra Regione Liguria e regione ecclesiastica ligure per assistenza ai pazienti”

Genova. “Con l’aggiornamento siglato dalla Regione Liguria, prosegue l’intesa che prevede l’assistenza religiosa nelle strutture sanitarie”. Lo dice in una nota Brunello Brunetto, consigliere regionale della Lega e presidente della II Commissione Salute e Sicurezza Sociale.

“Un supporto importante – spiega -, perché l’assistenza religiosa può fornire un sostegno psicologico e spirituale essenziale per i pazienti, soprattutto in momenti difficili, in caso di gravi patologie, sofferenza o fine vita, dando conforto a chi ne ha bisogno. L’assistenza religiosa nelle aziende sanitarie rispetta i diritti dei pazienti di praticare la propria fede, come sancito dalle convenzioni internazionali e nazionali sui diritti umani”.

“Un rispetto cruciale per mantenere la dignità del paziente e riconoscere la diversità culturale e religiosa. Altro aspetto da non sottovalutare è la collaborazione degli assistenti religiosi con il personale sanitario, un ruolo che spesso facilita la comunicazione tra pazienti, familiari e medici. In ogni azienda viene previsto almeno un assistente religioso, senza oneri aggiuntivi per il servizio sanitario regionale”, conclude.